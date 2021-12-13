ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки

Отмечается, что ФСБ провела следственные действия в отношении злоумышленников во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ.

«В числе задержанных сторонников "МКУ" установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции», — подчеркнули в ЦОС.

Двоих задержанных подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения, отмечает RT.

Правоохранители задержали сторонников неонацистов в ходе мероприятий по пресечению акции, в рамках которой поддерживающим «МКУ» через мессенджеры и соцсети «доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств».

Кроме того, ФСБ пресекла преступную деятельность двух аффилированных с неонацистской группировкой экстремистских групп численностью пять и восемь человек в Пензенской области и Республике Коми, пишет РИА ФАН. У злоумышленников провели обыски и изъяли охотничье, пневматическое, охолощенное, холодное оружие и боеприпасы. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности указанных лиц, в отношении остальных сторонников «МКУ» продолжаются проверочные мероприятия.

