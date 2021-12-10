ФСБ задержала члена орудующей в Крыму ОПГ

Силовики задержали в Чечне участника этнической ОПГ, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

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В сообщении говорится, что задержанный совершил на территории Крыма ряд тяжких преступлений, в том числе убийства в составе группы лиц по предварительному сговору, разбой с применением оружия.

В 2018 году член ОПГ покинул территорию республики и был объявлен в федеральный розыск. После задержания его этапировали в Крым, где арестовали.

Ранее в Ярославской области сотрудники ФСБ задержали 16-летнего анархиста, причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ и устройств, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымПреступленияОПГФСБ
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