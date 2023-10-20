ФСБ выявила 119 подпольных «оружейников» за два месяца по всей России

Не менее 119 человек выявлены в течении августа и сентября в России, которые связаны с незаконным производством, переделкой и сбытом оружия. Информацию об этом распространил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности. Такие граждане вели свою деятельность в 38 субъектах федерации.

Операция ФСБ проводилась совместно с министерством внутренних дел и Росгвардией. Была пресечена деятельность 42 подпольных мастерских по реконструкции оружия и выпуску боеприпасов.

В итоге из незаконного оборота изъято 352 единицы огнестрельного оружия, произведённого в России и за рубежом. Среди этого арсенала - 42 гранатомета, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», также силовикам удалось изъять более 600 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатки.

