ФСБ выявила 119 подпольных «оружейников» за два месяца по всей России
Не менее 119 человек выявлены в течении августа и сентября в России, которые связаны с незаконным производством, переделкой и сбытом оружия. Информацию об этом распространил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности. Такие граждане вели свою деятельность в 38 субъектах федерации.
Операция ФСБ проводилась совместно с министерством внутренних дел и Росгвардией. Была пресечена деятельность 42 подпольных мастерских по реконструкции оружия и выпуску боеприпасов.
В итоге из незаконного оборота изъято 352 единицы огнестрельного оружия, произведённого в России и за рубежом. Среди этого арсенала - 42 гранатомета, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», также силовикам удалось изъять более 600 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуснуллин поручил Минпромторгу ужесточить требования к детским креслам
- Фолк-рок-группа «Мельница» выпустила свой девятый альбом
- Водолазкин рассказал о съёмках Кустурицой фильма по роману «Лавр»
- Евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
- Московские инвесторы начали строительство 66 социальных объектов в текущем году
- Илон Маск потерял за сутки $16 млрд из-за падения акций Tesla
- ФСБ выявила 119 подпольных «оружейников» за два месяца по всей России
- Kan: Аббас отказался от переговоров с Байденом
- В Грузии разработали план на случай ядерной войны
- Lada, «Москвич» и Haval включили в список машин для использования госслужащими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru