ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма на социолога Кагарлицкого

Федеральная служба безопасности открыла уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога левых взглядов Бориса Кагарлицкого, признанного ранее Минюстом РФ иностранным агентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову.

По её словам, данные о возбуждении дела она получила в ходе обыска у другого её подзащитного - психолога Александра Арчагова. Выяснилось, что оперативные действия имеют отношение к делу Кагарлицкого.

Борис Кагарлицкий, в своё время, работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН. После возглавил Институт проблем глобализации. Сейчас преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Кагарлицкий в 2014 году поддержал создание ДНР и ЛНР. Однако в прошлом году выступил с осуждением начала Россией спецоперации на Украине, считая, что она не имеет перспектив завершения с заявленными целями.

