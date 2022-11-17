ФСБ утвердило новый список запрещенных к разглашению сведений о российской армии
Федеральная служба безопасности России утвердила новый список сведений о военно-технической и военной деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности страны в случае доступа к ним зарубежных источников. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По данным СМИ, они делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну. Всего перечень состоит из 61 пункта. В частности, сюда вошли данные о прогнозах и оценке развития оперативной, военно-политической и стратегической обстановки, а также информация о расположении, наименовании и численности воинских частей, материальном обеспечении войск, а также о моральном состоянии армии и преступлениях в ней. Кроме того, ряд пунктов призван защитить данные о российской космической программе.
Сообщается, что приказ начнет действовать с 1 декабря 2022 года.
Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил о необходимости «выгнать» военных журналистов с передовой. В ответ основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил против такого предложения, заявив, что не имеет претензий к военкору Сергею Среде, якобы рассекретившему позиции «Вагнера» в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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