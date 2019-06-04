ФСБ требует от «Яндекса» предоставить ключи шифрования

ФСБ просит предоставить ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». По сути, это открывает доступ к паролям и перепискам пользователей всей системы «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на IT-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу».

Такая выдача ключей шифрования несет в себе риски в области безопасности. По данным источников, в «Яндексе» опасаются, что сотрудничество со спецслужбами приведет к утере части клиентов, передает Ura.ru.

Согласно «закону Яровой», ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра организаторов распространения информации передать ей ключи шифрования. Мера является антитеррористической.

Ранее основатель соцсети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН поспорил с основателем Telegram о связи WhatsApp со спецслужбами США.

