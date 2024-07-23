ФСБ сообщила о пресечении теракта в белгородской мечети

Двух россиян, планировавших поджечь мечеть в Белгороде по заданию украинских спецслужб, задержали в Мариуполе, сообщили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали члена НВФ из Крыма в Херсонской области

Задержанные дали признательные показания, сообщила спецслужба.

Заведено уголовное дело по статье об организации теракта.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что спецслужбой в Санкт-Петербурге раскрыт канал поставки в РФ из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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