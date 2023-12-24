ФСБ: Сафронов передал Чехии сведения о спутниках ГРУ

Осужденный за государственную измену экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал сотруднику разведки Чехии Мартину Ларышу сведения о спутниковой группировке России, выполнявший задачи ГРУ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление начальника первого отдела Следственного управления ФСБ РФ Александра Чабана.

Экс-советника главы «Роскосмоса» Сафронова этапировали в Красноярский край

Речь идет о военных спутниках. Также Сафронов передал Чехии информацию о поставках российских комплексов С-300 и «Панцирь-С1» в Сирию. Иностранной разведкой ему было поручено узнать, где будут проходить военные учения «Боевое братство – 2019» и собрать сведения о российских базах в Центральной Азии.

Ранее Верховный суд оставил в силе 22-летний приговор Ивану Сафронову по делу о госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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