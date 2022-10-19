Песков: Закрытие границ России не планируется
Закрытие границ России на фоне введения военного положения в четырех регионах не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Путин напомнил, что военное положение в этих регионах действовали до вступления в состав России, поэтому этот статус нужно оформить снова.
Также на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний режим реагирования. В остальных регионах ЦФО и ЮФО — уровень повышенной готовности.
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