Песков: Закрытие границ России не планируется

Закрытие границ России на фоне введения военного положения в четырех регионах не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Путин напомнил, что военное положение в этих регионах действовали до вступления в состав России, поэтому этот статус нужно оформить снова.

Также на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний режим реагирования. В остальных регионах ЦФО и ЮФО — уровень повышенной готовности.

