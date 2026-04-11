Певица Бьянка сравнила свои выступления с концертами Егора Крида

Тогда артист прервал выступление и отчитал зрителей за то, что они снимали его на телефоны вместо того, чтобы «проживать момент». В ответ на недовольство Крид возмущённо произнёс: «Он вам что, шутка какая‑то?» — после чего на некоторое время замер на сцене. Реакция публики не заставила себя ждать: фраза быстро превратилась в мем, а самого певца начали критиковать, называя высокомерным и заносчивым.



В беседе с изданием «7Дней.ru» на музыкальной премии «ЖАРА» в Москве Бьянка заявила, что никогда не стала бы так общаться с поклонниками. По словам артистки, её фанаты ведут себя иначе — активно участвуют в концерте: танцуют, поддерживают атмосферу и демонстрируют искреннюю отдачу.



«Я бы не стала делать такие замечания, потому что как‑то так происходит, что даже когда у меня большие сольные концерты — возможно, не такие масштабные, как у Егора, — люди просто сидят на местах, но все всегда вскакивают, все всегда на вайбе, танцуют, стоят с большими плакатами… Я никогда не сталкивалась с тем, что не чувствовала от своей публики отдачи. Я всегда ухожу переполненная энергией, за что им большое спасибо», — поделилась певица.



Кроме того, Бьянка отметила: атмосфера на концерте во многом зависит от самого исполнителя — от того, насколько ему удаётся вовлечь зрителей в происходящее.

