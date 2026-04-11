Названа дата выхода сериала «Радар» о пришельцах в 1988 году
Фантастический сериал «Радар» выйдет на платформе Okko 24 апреля, рассказали в пресс‑службе онлайн‑кинотеатра.
Проект снят по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень». Режиссёр и соавтор сценария — Константин Смирнов («Жуки», «Телохранители», «Девушки с Макаровым»), который работал над текстом вместе с Алексеем Безенковым («Волчок», «Ваша честь», «Русалки»).
Действие разворачивается в 1988 году в небольшом советском городе рядом с мощным радаром системы ПРО. После падения загадочного объекта трое шестиклассников отправляются на поиски метеорита. Один из мальчиков теряется в лесу — и это запускает цепь странных событий. Школьники замечают, что некоторые жители города ведут себя подозрительно: совершают необычные поступки и говорят непонятные вещи. Поначалу дети думают, что столкнулись со шпионами или диверсантами, но правда оказывается куда более пугающей.
В главных ролях: Виктория Исакова, Александр Ильин‑мл., Владислав Абашин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Ксения Кутепова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев и Ростислав Харин.
За операторскую работу отвечал Иван Ченгич, за художественное оформление — Юлия Чарандаева. Продюсеры: Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Производство: продюсерский центр Originals Production и кинокомпания MEM Cinema Production.
Ранее, в 2025 году, проект был представлен на конкурсе фестиваля экранизаций «Читка 4.0», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
