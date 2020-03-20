ФСБ раскрыла ячейку пособников ИГ в трех российских регионах
Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В сообщении ФСБ говорится, что члены ячейки собрали для боевиков и перевели на их счета около 2 млн рублей. Пособники террористов действовали под прикрытием благотворительности. Их работу удалось раскрыть с помощью Росфинмониторинга, передает RT.
По адресам проживания подозреваемых были конфискованы средства коммуникаций, платёжные инструменты и прочи е доказательства из противоправной деятельности.
11 марта в Крыму сотрудники ФСБ задержали четырех членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
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