ФСБ раскрыла ячейку пособников ИГ в трех российских регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В сообщении ФСБ говорится, что члены ячейки собрали для боевиков и перевели на их счета около 2 млн рублей. Пособники террористов действовали под прикрытием благотворительности. Их работу удалось раскрыть с помощью Росфинмониторинга, передает RT.

По адресам проживания подозреваемых были конфискованы средства коммуникаций, платёжные инструменты и прочи е доказательства из противоправной деятельности.

11 марта в Крыму сотрудники ФСБ задержали четырех членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».



