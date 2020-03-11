ФСБ накрыла в Крыму ячейку террористов

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четырех членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, подозреваемые занимались в Крыму антиконституционной деятельностью и призывали к созданию «всемирного халифата».

Также они вели пропаганду среди крымских мусульман и агитировали их присоединиться к террористам.

В ходе обыска у подозреваемых были изъяты запрещенная литература, электронная техника и средства связи, сообщает КИА.

