ФСБ накрыла в Крыму ячейку террористов
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четырех членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, подозреваемые занимались в Крыму антиконституционной деятельностью и призывали к созданию «всемирного халифата».
Также они вели пропаганду среди крымских мусульман и агитировали их присоединиться к террористам.
В ходе обыска у подозреваемых были изъяты запрещенная литература, электронная техника и средства связи, сообщает КИА.
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