ФСБ раскрыла 100 подпольных оружейников

ФСБ РФ заявила о выявлении почти 100 подпольных оружейников в 25 регионах страны. В результате были изъяты 385 единиц оружия и пресечена деятельность 29 подпольных мастерских, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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В ЦОС уточнили, что пресечена преступная деятельность 96 граждан, которые незаконно «восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия» в подпольных мастерских и занимались их сбытом.

Масштабная спецоперация проводилась совместно с Росгвардией и МВД РФ в мае, передает РЕН ТВ. Среди изъятого оружия три пулемета, 45 автоматов, семь самодельных взрывных устройств и более 93 тысяч патронов различного калибра.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеФСБ
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