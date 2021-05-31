ФСБ раскрыла 100 подпольных оружейников
ФСБ РФ заявила о выявлении почти 100 подпольных оружейников в 25 регионах страны. В результате были изъяты 385 единиц оружия и пресечена деятельность 29 подпольных мастерских, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ЦОС уточнили, что пресечена преступная деятельность 96 граждан, которые незаконно «восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия» в подпольных мастерских и занимались их сбытом.
Масштабная спецоперация проводилась совместно с Росгвардией и МВД РФ в мае, передает РЕН ТВ. Среди изъятого оружия три пулемета, 45 автоматов, семь самодельных взрывных устройств и более 93 тысяч патронов различного калибра.
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