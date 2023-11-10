ФСБ проводит обыски у крупнейших производителей медицинского спирта

Федеральная служба безопасности организовала обыски у крупных производителей медицинского спирта. В ходе оперативных мероприятий изъята документация. Об этом стало известно РБК от источников, близких к правоохранительным органам и следствию. Обыски прошли в компаниях «Брынцалов - А»,«Росбио» и «Флора Кавказа».

Аналогичные мероприятия ФСБ проводит у основных оптовых партнёров производителей. По данным источника, их подозревают в нелегальной реализации медицинского и пищевого спирта. Обыски идут в целом ряде регионов, в частности, в Москве и области, Санкт-Петербурге, Тульской области, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», акционерное общество «Брынцалов - А» создано и принадлежит бывшему кандидату в президенты России (в 1996 году) и экс-депутату Госдумы Владимиру Брынцалову.

Учредитель петербургского «Росбио» - профессор РАЕН Айрат Еникеев. Предприятие производит медицинские настойки календулы, боярышника, валерианы, пустырника, мелиссы, а также дезинфицирующие растворы на спиртовой основе.

Фармацевтическую компания «Флора Кавказа», по данным «Спарк», учредил секретарь Урупского отделения партии «Единая Россия» экс-глава этого района Карачаево-Черкессии Азрет-Али Боташев.

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ФОТО: РИА Новости / Следственный комитет РФ
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