ФСБ проводит обыски у крупнейших производителей медицинского спирта

Федеральная служба безопасности организовала обыски у крупных производителей медицинского спирта. В ходе оперативных мероприятий изъята документация. Об этом стало известно РБК от источников, близких к правоохранительным органам и следствию. Обыски прошли в компаниях «Брынцалов - А»,«Росбио» и «Флора Кавказа».

Аналогичные мероприятия ФСБ проводит у основных оптовых партнёров производителей. По данным источника, их подозревают в нелегальной реализации медицинского и пищевого спирта. Обыски идут в целом ряде регионов, в частности, в Москве и области, Санкт-Петербурге, Тульской области, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии.