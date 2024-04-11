ФСБ пресекла теракт в Донецке
11 апреля 202421:39
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, планировавшей теракт на объекте ВС РФ в Донецке, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что координировали действия террористов с территории Украины. Задержаны шесть граждан одного из государств Центральной Азии.
Задержанные после совершения теракта в РФ планировали выехать в Турцию и оттуда - на Украину.
Кроме того, ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru