ФСБ пресекла теракт в Донецке

Отмечается, что координировали действия террористов с территории Украины. Задержаны шесть граждан одного из государств Центральной Азии.

Задержанные после совершения теракта в РФ планировали выехать в Турцию и оттуда - на Украину.

Кроме того, ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве, отмечает «Радиоточка НСН».

