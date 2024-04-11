ФСБ пресекла теракт в Донецке

ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, планировавшей теракт на объекте ВС РФ в Донецке, сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что координировали действия террористов с территории Украины. Задержаны шесть граждан одного из государств Центральной Азии.

Задержанные после совершения теракта в РФ планировали выехать в Турцию и оттуда - на Украину.

Кроме того, ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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