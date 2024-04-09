ФСБ провела в Мариуполе рейд против нелегалов

Силовики Донецкой Народной Республики провели в Мариуполе фильтрационные мероприятия, восемь иностранных граждан выдворили за пределы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Из России за 2023 год выдворили почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов

Отмечается, что мероприятия проводились совместно с МВД по ДНР и Росгвардией. Их целью было выявление иностранцев, незаконно пребывающих на территории РФ.

«К административной ответственности... привлечены 20 мигрантов, 8 из которых выдворены за пределы России», — указали в ФСБ.

Как уточнило ведомство, фильтрационно-проверочные мероприятия в ДНР продолжаются.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости продумать систему превентивных антикриминальных мер в миграционной сфере, «в том числе по соблюдению законности», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыДНРМариупольФСБ

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