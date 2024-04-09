ФСБ провела в Мариуполе рейд против нелегалов
Силовики Донецкой Народной Республики провели в Мариуполе фильтрационные мероприятия, восемь иностранных граждан выдворили за пределы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Отмечается, что мероприятия проводились совместно с МВД по ДНР и Росгвардией. Их целью было выявление иностранцев, незаконно пребывающих на территории РФ.
«К административной ответственности... привлечены 20 мигрантов, 8 из которых выдворены за пределы России», — указали в ФСБ.
Как уточнило ведомство, фильтрационно-проверочные мероприятия в ДНР продолжаются.
Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости продумать систему превентивных антикриминальных мер в миграционной сфере, «в том числе по соблюдению законности», напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru