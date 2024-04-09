ФСБ провела в Мариуполе рейд против нелегалов

Отмечается, что мероприятия проводились совместно с МВД по ДНР и Росгвардией. Их целью было выявление иностранцев, незаконно пребывающих на территории РФ.

«К административной ответственности... привлечены 20 мигрантов, 8 из которых выдворены за пределы России», — указали в ФСБ.

Как уточнило ведомство, фильтрационно-проверочные мероприятия в ДНР продолжаются.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости продумать систему превентивных антикриминальных мер в миграционной сфере, «в том числе по соблюдению законности», напоминает «Свободная пресса».

