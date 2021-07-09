ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в Уфе. Они задержали мужчину, который готовил по указанию боевиков международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) взрыв на объекте правоохранительных органов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Уточняется, что задержан местный житель 1995 года рождения. В доме, который арендовал задержанный, силовики изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.

В мобильном телефоне мужчины была переписка с участниками террористических структур.

Ранее мужчину, который был задержан за подготовку теракта в Москве и Астраханской области, отправили в СИЗО по решению столичного суда, сообщает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактФСБ
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