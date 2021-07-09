ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Уточняется, что задержан местный житель 1995 года рождения. В доме, который арендовал задержанный, силовики изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.

В мобильном телефоне мужчины была переписка с участниками террористических структур.

Ранее мужчину, который был задержан за подготовку теракта в Москве и Астраханской области, отправили в СИЗО по решению столичного суда, сообщает РИА ФАН.



