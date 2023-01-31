ФСБ отчиталась о разоблачении 100 подпольных оружейников в РФ

Федеральная служба безопасности в течение двух месяцев сумела выявить в целом по России 93 нелегальных оружейника. Такие данные обнародовал Центр общественных связей ФСБ. В оперативных мероприятиях были задействованы структуры МВД и Росгвардии.

Уточняется, что подпольные оружейники были накрыты в 38 регионах РФ в период с ноябрь по декабрь 2022 года включительно. Речь идёт о причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а также их последующей продаже.