ФСБ отчиталась о разоблачении 100 подпольных оружейников в РФ
Федеральная служба безопасности в течение двух месяцев сумела выявить в целом по России 93 нелегальных оружейника. Такие данные обнародовал Центр общественных связей ФСБ. В оперативных мероприятиях были задействованы структуры МВД и Росгвардии.
Уточняется, что подпольные оружейники были накрыты в 38 регионах РФ в период с ноябрь по декабрь 2022 года включительно. Речь идёт о причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а также их последующей продаже.
Из незаконного оборота изъято более 250 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства. Кроме того, перекрыто функционирование 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлого года ФСБ предотвратила попытку теракта на газопроводе «Южный поток». У задержанных изъяты мины и другие взрывчатые вещества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru