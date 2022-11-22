ФСБ отчиталась о задержании около 70 подпольных оружейников по всей РФ

Сотрудники силовых структур задержали 68 человек в 31 субъекте федерации по подозрению к восстановлению боевых качеств гражданских образцов оружия и их реализации. Совместную операцию провели ФСБ, МВД и Росгвардия. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 300 единиц огнестрельного оружия отечественного и зарубежного производства. Среди него: миномет, три пулемета, более 20 автоматов, около 19 кг взрывчатых веществ, свыше 80 артиллерийских боеприпасов.