ФСБ отчиталась о задержании около 70 подпольных оружейников по всей РФ

Сотрудники силовых структур задержали 68 человек в 31 субъекте федерации по подозрению к восстановлению боевых качеств гражданских образцов оружия и их реализации. Совместную операцию провели ФСБ, МВД и Росгвардия. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 300 единиц огнестрельного оружия отечественного и зарубежного производства. Среди него: миномет, три пулемета, более 20 автоматов, около 19 кг взрывчатых веществ, свыше 80 артиллерийских боеприпасов.

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Как уточнили в ФСБ, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия были проведены в октябре, передаёт РБК. Подпольных оружейников, в частности, задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, в Ростовской, Белгородской, Новгородской, Калужской, Калининградской областях.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в середине октября ФСБ отчиталось о задержании в Московской области «агента СБУ», который, предположительно, готовил теракт с применением двух ПЗРК «Игла», привезённых из Киева через Эстонию.

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Фото: ЦОС ФСБ РФ
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