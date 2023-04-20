Германия извинилась за преступления Гитлера в день его рождения

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил извинения за военные преступления страны во время Второй мировой войны, сообщает Euractiv. С таким заявлением он выступил в день рождения Адольфа Гитлера.

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Штайнмайер напомнил о еврейском восстании в Варшавском гетто против Германии в апреле 1943 года, которое было жестко подавлено нацистами. Тогда погибло более 7000 защитников гетто, более пяти тысяч сгорели заживо. По мнению президента, к ответственности привлекли слишком мало виновных.

Сам Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда и их израильский коллега Исаак Герцог приняли участие в поминальной службе перед Мемориалом героев Варшавского гетто.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Адольф ГитлерФранк-вальтер Штайнмайер

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