Германия извинилась за преступления Гитлера в день его рождения

Штайнмайер напомнил о еврейском восстании в Варшавском гетто против Германии в апреле 1943 года, которое было жестко подавлено нацистами. Тогда погибло более 7000 защитников гетто, более пяти тысяч сгорели заживо. По мнению президента, к ответственности привлекли слишком мало виновных.

Сам Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда и их израильский коллега Исаак Герцог приняли участие в поминальной службе перед Мемориалом героев Варшавского гетто.

