ФСБ опровергла нападение на воронежское управление ведомства

Сообщения о якобы нападение на здании и о том, что в результате погиб один человек, стали появляться в различных Telegram-каналах 5 июля.

«Всё хорошо. Без комментариев», - заявил собеседник издания.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Кургана за то, что тот призывал к свержению власти в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

