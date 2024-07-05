ФСБ опровергла нападение на воронежское управление ведомства
5 июля 202417:54
Информация о нападении на здание воронежского управления ФСБ не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на дежурного управления сообщает издание 360.ru.
Сообщения о якобы нападение на здании и о том, что в результате погиб один человек, стали появляться в различных Telegram-каналах 5 июля.
«Всё хорошо. Без комментариев», - заявил собеседник издания.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Кургана за то, что тот призывал к свержению власти в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru