ФСБ предоставили доступ к личным делам срочников
ФСБ сможет получать личные дела граждан, планирующих проходить срочную службу в ведомстве. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на портале правовой информации.
«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей... в органах... в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — указано в документе.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет призывникам проходить службу в Погранслужбе ФСБ. При этом такой возможностью не могут воспользоваться иноагенты. До этого погранвойска комплектовали исключительно контрактниками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru