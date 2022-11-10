Фигурантом дела о госизмене стал студент из Астрахани
Фигурантом дела о государственной измене стал 21-летний астраханский студент Глеб Вердиян, сообщают РИА Новости.
Он является выпускником колледжа Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.
Лефортовский суд Москвы 8 ноября избрал в отношение жителя Астрахани меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Все материалы этого дела засекречены.
Ранее томского ученого приговорили к 7,5 годам по делу о госизмене, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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