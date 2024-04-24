Депутат Пискарев: За диверсии может грозить до 35 лет лишения свободы

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о том, что подготовлены поправки в УК об увеличении ответственности по диверсионным преступлениям.

ФСБ задержала в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе

По словам депутата, диверсантам может грозить до 35 лет лишения свободы.

Кроме того, подготовлены поправки об усилении ответственности за повреждение имущества по мотивам ненависти. За подобные преступления злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, планировавшей теракт на объекте Вооруженных сил РФ в Донецке, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ДиверсияУголовное Наказание

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