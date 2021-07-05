ФСБ обнародовала преступления нацистов под Ростовом

ФСБ рассекретила материалы, в которых раскрываются преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны против мирных жителей. Документы свидетельствуют о том, что представители фашистской Германии устроили «конвейер смерти» в городе Сальске Ростовской области. Ежедневно они расстреливали мирное население в карьерах кирпичного завода №1. Нередко на этом месте погибали в сутки более чем 100 человек, останки которых сбрасывали в котлован. Подобных котлованов насчитывается до 30.

ФСБ также рассекретила схему кирпичного завода с указанием мест захоронений пленных, составленную на основе показаний свидетелей в КГБ СССР в 1963 году.

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В документах также говорится, что тела казненных были обнаружены в четырех силосных ямах в колхозе «Веселый». Всего за время оккупации Сальска Германией расстреляно было более 3 тыс. человек, евреи и цыгане были уничтожены полностью, пишет «Газета.ру».

Сальск был оккупирован нацистами с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил об обнаружении в окрестностях деревни Вдицко Новгородской области массового захоронения мирных граждан, убитых фашистами во время оккупации в годы Великой Отечественной войны, передает RT.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ПреступленияФашизмРостовская Область
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