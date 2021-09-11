Минобороны рассекретило документы о танковых боях времен Великой Отечественной войны
Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы периода Великой Отечественной войны. Ведомство разместило материалы на своем сайте в новом мультимедийном разделе «Герои танковых баталий», посвященном Дню танкиста.
В частности, Минобороны представило наградные листы, журналы боевых действий, донесения, карты, альбомы с данными военной техники.
Значительная часть нового раздела посвящена документам о Курской битве, в ходе которой состоялся крупнейший в истории танковый бой с участием около 1200 единиц техники СССР и фашистской Германии.
Кроме того, военное ведомство рассекретило приказ руководителя СССР Иосифа Сталина, в котором анализируются причины неудачного применения танков в начале ВОВ.
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