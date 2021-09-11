Минобороны рассекретило документы о танковых боях времен Великой Отечественной войны

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы периода Великой Отечественной войны. Ведомство разместило материалы на своем сайте в новом мультимедийном разделе «Герои танковых баталий», посвященном Дню танкиста.

В частности, Минобороны представило наградные листы, журналы боевых действий, донесения, карты, альбомы с данными военной техники.

Значительная часть нового раздела посвящена документам о Курской битве, в ходе которой состоялся крупнейший в истории танковый бой с участием около 1200 единиц техники СССР и фашистской Германии.

Кроме того, военное ведомство рассекретило приказ руководителя СССР Иосифа Сталина, в котором анализируются причины неудачного применения танков в начале ВОВ.

