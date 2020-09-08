ФСБ не увидела нарушений в деле Ивана Сафронова

Федеральная служба безопасности России не увидела нарушений в ходе расследования дела в отношении журналиста и экс-советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова. Об этом сообщает Интерфакс.

Просьбу проверить законность уголовного преследования в отношении Сафронова направили коллеги журналиста, а также его адвокаты. Однако ФСБ ответило стороне защиты, что дело было возбуждено на законных основаниях и в соответствии с действующим законодательством.