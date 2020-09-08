ФСБ не увидела нарушений в деле Ивана Сафронова
Федеральная служба безопасности России не увидела нарушений в ходе расследования дела в отношении журналиста и экс-советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова. Об этом сообщает Интерфакс.
Просьбу проверить законность уголовного преследования в отношении Сафронова направили коллеги журналиста, а также его адвокаты. Однако ФСБ ответило стороне защиты, что дело было возбуждено на законных основаниях и в соответствии с действующим законодательством.
Как отмечает "Свободная пресса", ФСБ отказывается передавать стороне защиты журналиста Сафронова доказательства выдвинутых ему обвинений. Адвокаты всё ещё не знают деталей предполагаемой вербовки иностранными спецслужбами, а также не осведомлены об обстоятельствах, в которых Сафронов мог передать секретные сведения третьим лицам.
Журналист и бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по делу о госизмене. Срок его ареста был продлен до 7 декабря.
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