ФСБ не увидела нарушений в деле Ивана Сафронова

Федеральная служба безопасности России не увидела нарушений в ходе расследования дела в отношении журналиста и экс-советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова. Об этом сообщает Интерфакс.

Просьбу проверить законность уголовного преследования в отношении Сафронова направили коллеги журналиста, а также его адвокаты. Однако ФСБ ответило стороне защиты, что дело было возбуждено на законных основаниях и в соответствии с действующим законодательством.

Останутся под стражей. Мосгорсуд отклонил апелляции Сафронова и Фургала

Как отмечает "Свободная пресса", ФСБ отказывается передавать стороне защиты журналиста Сафронова доказательства выдвинутых ему обвинений. Адвокаты всё ещё не знают деталей предполагаемой вербовки иностранными спецслужбами, а также не осведомлены об обстоятельствах, в которых Сафронов мог передать секретные сведения третьим лицам.

Журналист и бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по делу о госизмене. Срок его ареста был продлен до 7 декабря.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосизменаФСБИван Сафронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры