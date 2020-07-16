Останутся под стражей. Мосгорсуд отклонил апелляции Сафронова и Фургала

Оба фигуранта самых резонансных уголовных дел последнего времени останутся под арестом. Жалобы на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, поданные адвокатами Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Мосгорсуд оставил без удовлетворения. С той лишь разницей, что в случае с Сафроновым, который обвиняется в госизмене, апелляционная инстанция исключила упоминание о том, что он длительное время сотрудничал с чешской разведкой. Мосгорсуд приобщил к делу больше десяти поручительств за Сафронова и 25 характеристик, которые, однако, не повлияли на решение по жалобе.

Из новых подробностей, связанных с делом Ивана Сафронова, в четверг стало известно, что ФСБ получила сведения о преступлении от генерала Службы внешней разведки, имя которого не разглашается. Об этом сообщил адвокат арестованного Иван Павлов. Расследованием, по его словам, занимаются сразу десять следователей ФСБ.

Значительно больше подробностей появилось по делу хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации заказных убийств. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности Фургала к организации двух убийств и одного покушения, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. По словам Петренко, речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Так, Зоря длительное время конфликтовал с Фургалом по поводу приобретенного бизнесменом железобетонного завода. Его убили за день до вынесения судебного решения, итог которого, по выражению Петренко, «был очевиден». Второй жертвой стал Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зори. В СК говорили, что на Фургала дали показания уже арестованные фигуранты дел об этих убийствах. «Работа значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания», - сказала представитель СК.

Сам Сергей Фургал все обвинения отвергает. Посетившая его в СИЗО член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала со слов губернатора, что его вынуждают подать в отставку. Между тем, учитывая тяжесть выдвинутых против него обвинений и наличие, как заявляет следствие «неопровержимых доказательств», его изобличающих, без которых чиновника такого уровня не стали бы и трогать, отставка Фургала представляется неизбежной и очень скорой. И будет ли она добровольной, роли уже не играет.

