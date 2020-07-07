ФСБ намерена предъявить Сафронову обвинение в госизмене 13 июля

Федеральная служба безопасности намерена 13 июля предъявить обвинение в государственной измене советнику главы Роскосмоса, журналисту Ивану Сафронову. Об этом рассказал ТАСС один из его адвокатов Олег Елисеев.

В эти минуты Лефортовский суд российской столицы принимает решение по мере пресечения подозреваемому. Адвокаты выступили с просьбой не отправлять его под стражу. Сейчас члены суда уединились в совещательной комнате для вынесения решения. Кроме того, защита просила перенести слушания для более тщательной подготовки к заседанию.

Иван Сафронов был задержан сегодня утром сотрудниками ФСБ. Там утверждают, что он якобы передавал представителю одной из спецслужб стран НАТО секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве с другими государствами и оборонном комплексе.

В Роскосмосе не связывают задержание Сафронова с его работой в государственной корпорации, куда он был назначен в мае нынешнего года. В то же врем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его задержание не связано и с журналистской деятельностью. Ранее Сафронов работал в изданиях «Коммерсант» и «Ведомости», он вёл военную и космическую тематику.

