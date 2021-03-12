ФСБ ликвидировала 37 подпольных оружейных мастерских
ФСБ России в ходе масштабной спецоперации задержала 72 подпольных оружейника. Операция проводилась в 28 российских регионах. Ее результатом стала ликвидация 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Указывается, что спецоперация проводилась совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией. Силовики изъяли у подпольных оружейников 251 единицу огнестрельного оружия, а также 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тыс. патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.
В ФСБ также отметили, что среди изъятого авиационный пулемет ШКАС, три пулемета, 26 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов, передает RT.
Операция проводилась от Москвы до Хабаровского края.
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