ФСБ ликвидировала 37 подпольных оружейных мастерских

Указывается, что спецоперация проводилась совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией. Силовики изъяли у подпольных оружейников 251 единицу огнестрельного оружия, а также 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тыс. патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В ФСБ также отметили, что среди изъятого авиационный пулемет ШКАС, три пулемета, 26 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов, передает RT.

Операция проводилась от Москвы до Хабаровского края.



