Глава ФСБ заявил о ликвидации главарей всех бандгрупп на Северном Кавказе

Все главари действовавших на Северном Кавказе бандгрупп ликвидированы. Об этом рассказал глава Федеральной службы безопасности (ФСБ), председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью «Российской газете».

По словам директора ФСБ, стабилизировать ситуацию в регионе удалось благодаря координации силовиков посредством НАК, отмечает РИА ФАН. Бортников добавил, что также ликвидированы почти все очаги активности террористов.

Кроме того, глава ФСБ сообщил, что в России за последние 10 лет были предотвращены около 200 терактов.

«Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней», — цитируют Бортникова Известия.

По словам главы НАК, в 2010 году силовики предотвращали 10% террористических атак, в 2018-м — около 80%, а в 2020 году число предотвращенных терактов составило 96%.

Кроме того, Бортников рассказал, что за последнее десятилетие в стране в 260 раз снизилось количество преступлений террористической направленности, в частности, взрывов, захватов заложников, убийств, отмечает RT.

