ФСБ ликвидировала 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов
Российские силовики ликвидировали в разных регионах 23 подпольных оружейных мастерских, модернизировавших оружие и производивших боеприпасы, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Спецслужба совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 59 жителей из 34 субъектов РФ, имеющих отношение к «восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», пишет RT.
Силовики провели обыски и следственные действия у нелегальных оружейников в Москве и Подмосковье, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Дагестане, Хакасии, Коми, ДНР, Крыму, Еврейской автономной области. Кроме того, правоохранители обыскали злоумышленников в Алтайском, Красноярском и Ставропольском краях, Амурской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской областях.
Из незаконного оборота было изъято 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, винтовки, пистолеты и револьверы, пишет Ura.ru. Также у подпольных оружейников изъяли артиллерийские снаряды и мины, более 12 килограммов взрывчатки и свыше 13 000 патронов различного калибра.
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