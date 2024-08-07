ФСБ: Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года

Согласно фотокопиям документов по делу бывшего нацистского чиновника группенфюрера Вернера Вехтера, он дал показания о разработке Берлином новых видов вооружений, в том числе атомной бомбы. Работы вел Институт кайзера Вильгельма. Вехтер на допросе рассказал, что Германия хотела нанести ядерные удары по советским промышленным центрам на Урале и в Средней Азии с помощью дальнобойных ракет «Фау-2».

«О том, что германское министерство вооружений проводит подготовку к применению атомной бомбы, я впервые узнал от инженера Доминик… Он рассказал мне, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра и инженеры-специалисты занимаются разработкой методов и способов практического применения атомной энергии как средства ведения войны», — отмечается в показаниях.

По словам Вехтера, у него не было точных данных о том, что в определенный момент против СССР применили бы атомные бомбы. Однако чиновник сопоставил ряд признаков, позволивших сделать такой вывод. В частности, весной 1945-го изобретатель немецкого научно-исследовательского совета профессор Шуман сообщил ему, что работает над секретным оружием, способным «изменить ход войны в пользу Германии». Кроме того, в марте того же года министр пропаганды Йозеф Геббельс поручил сотруднику своего ведомства фон Борке поставить гороскопы на июнь, предсказывающие судьбу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, для которого этот месяц «считался особенно благоприятным».

