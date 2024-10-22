ФСБ: Экс-сенатор Арашуков передал сотрудникам колонии взятку
Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков заявил, что через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии, чтобы те обеспечили ему комфортные условия, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Уточняется, что ФСБ РФ совместно со Следственным комитетов РФ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий зафиксировала факт передачи крупной взятки Арашуковым сотрудникам исправительной колонии «Черный дельфин».
Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что правоохранители задержали бывшего министра финансов Самарской области Андрея Прямилова, которому инкриминируют превышение полномочий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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