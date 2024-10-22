ФСБ: Экс-сенатор Арашуков передал сотрудникам колонии взятку

Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков заявил, что через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии, чтобы те обеспечили ему комфортные условия, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что ФСБ РФ совместно со Следственным комитетов РФ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий зафиксировала факт передачи крупной взятки Арашуковым сотрудникам исправительной колонии «Черный дельфин».