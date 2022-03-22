Фридману предложили стать «лендлордом» и купить замок с тюрьмой под Калининградом

Он пообещал, что Фридман совершенно легально и на уникальных условиях может стать «стать "лендлордом" в Калининградской области».

Министр упомянул в этой связи замки Лабиау и Тапиау, в описании которого он, в частности, указал небольшой остров, живописную пастораль, свою тюрьму и безграничные перспективы.

При этом Ермак заверил Фридмана, что «с оплатой клининга проблем точно не будет».

Ранее попавший под санкции Фридман рассказал агентству Bloomberg, что у него почти нет наличных из-за блокировки денег. Бизнесмен признался, что оказался заперт в Лондоне, а ежемесячного пособия в 2500 фунтов не хватает даже на уборку.

