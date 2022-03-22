Фридману предложили стать «лендлордом» и купить замок с тюрьмой под Калининградом
Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак предложил основателю «Альфа-банка» Михаилу Фридману, жаловавшемуся на отсутствие денег на уборщицу, купить замок в этом регионе, сообщает «Интерфакс».
«Какой смысл беспокоиться о, простите, клининге какого-то дома где-то на чужбине, который в действительности никогда не станет родным, когда у нас Михаил Маратович мог бы легко стать владельцем средневекового замка», - написал Ермак «ВКонтакте».
Он пообещал, что Фридман совершенно легально и на уникальных условиях может стать «стать "лендлордом" в Калининградской области».
Министр упомянул в этой связи замки Лабиау и Тапиау, в описании которого он, в частности, указал небольшой остров, живописную пастораль, свою тюрьму и безграничные перспективы.
При этом Ермак заверил Фридмана, что «с оплатой клининга проблем точно не будет».
Ранее попавший под санкции Фридман рассказал агентству Bloomberg, что у него почти нет наличных из-за блокировки денег. Бизнесмен признался, что оказался заперт в Лондоне, а ежемесячного пособия в 2500 фунтов не хватает даже на уборку.
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