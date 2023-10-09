Фридман объяснил свой приезд в Россию нестабильной ситуацией в Израиле

Российский бизнесмен Михаил Фридман в интервью агентству Bloomberg признался, что переехал в Израиль Из Великобритании неделю назад, но сейчас находится в Москве из-за вооруженного конфликта с Палестиной.

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«Неделю назад я переехал в Израиль… Теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации», - сказал Фридман.

Он добавил, что вернется в Израиль и будет там проживать, «когда все успокоится». Олигарх добавил, что для него больше «невозможно» находиться в Британии в условиях санкций.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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