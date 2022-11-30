Французский багет попал в список культурного наследия ЮНЕСКО
Пресс-служба ЮНЕСКО объявила, что в список нематериального культурного наследия организации был включён французский багет.
В сообщении говорится, что также в качестве кандидатов рассматривались парижские крыши и праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии. В итоге выбрали багет.
«Новая строка в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — мастерство и культура изготовления багета», — подчеркнули в организации.
Ранее межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране, сообщает RT.
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