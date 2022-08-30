Украина попросила ЮНЕСКО признать центр Одессы объектом всемирного культурного наследия
30 августа 202223:43
Власти Украины попросили ЮНЕСКО внести исторический центр Одессы в список объектов всемирного культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС.
Об этом рассказал заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко по итогам встречи с главой ЮНЕСКО Одри Азуле в Париже. По словам Ткаченко, международная организация уже работает над возможностью рассмотрения данного вопроса странами, входящими в комитет Всемирного наследия.
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30 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru