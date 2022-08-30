Украина попросила ЮНЕСКО признать центр Одессы объектом всемирного культурного наследия

Об этом рассказал заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко по итогам встречи с главой ЮНЕСКО Одри Азуле в Париже. По словам Ткаченко, международная организация уже работает над возможностью рассмотрения данного вопроса странами, входящими в комитет Всемирного наследия.





