ФАС прогнозирует снижение тарифов ЖКХ, а во Франции разрабатывают сценарии развития России

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Первый – воссоздание России в качестве супердержавы, но это, по оценке Эмманюэля Макрона, «невероятно тяжело» с учетом консервативной политической и идеологической государственной модели. Вместе с тем, к следованию по этому пути страну подталкивают некоторые шаги со стороны западного мира. Второе направление, указанное России Макроном, - евразийское, но и этот вариант не может считаться сбалансированным из-за наличия в регионе такого государства как Китай. А вот наиболее вероятным для России вектором развития французский лидер считает восстановление сбалансированных отношений с Европой. В долгосрочной перспективе развитие России «не может быть ничем иным кроме партнерского проекта с Европой», - убежден Эмманюэль Макрон. Путь развития России ее президент выбирает сам, это право ему было делегировано на выборах гражданами страны, – так прокомментировал слова французского лидера представитель Кремля. Вместе с тем, аналитический подход, который продемонстрировал Эмманюэль Макрон, импонирует, - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

