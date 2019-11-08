ФАС прогнозирует снижение тарифов ЖКХ, а во Франции разрабатывают сценарии развития России
НСН о некоторых заметных событиях минувшего дня.
Президент Франции видит три пути дальнейшего развития Российской Федерации
Первый – воссоздание России в качестве супердержавы, но это, по оценке Эмманюэля Макрона, «невероятно тяжело» с учетом консервативной политической и идеологической государственной модели. Вместе с тем, к следованию по этому пути страну подталкивают некоторые шаги со стороны западного мира. Второе направление, указанное России Макроном, - евразийское, но и этот вариант не может считаться сбалансированным из-за наличия в регионе такого государства как Китай. А вот наиболее вероятным для России вектором развития французский лидер считает восстановление сбалансированных отношений с Европой. В долгосрочной перспективе развитие России «не может быть ничем иным кроме партнерского проекта с Европой», - убежден Эмманюэль Макрон. Путь развития России ее президент выбирает сам, это право ему было делегировано на выборах гражданами страны, – так прокомментировал слова французского лидера представитель Кремля. Вместе с тем, аналитический подход, который продемонстрировал Эмманюэль Макрон, импонирует, - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Тарифы ЖКХ будут снижаться - прогноз ФАС
Тарифы ЖКХ удалось стабилизировать, в перспективе они будут не повышаться, а снижаться, - заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. Произошло это благодаря внесенным в законодательство изменениям, «которые устранили лазейки законодательства 90-х годов», позволявшие регионам и органам местного самоуправления бесконтрольно повышать тарифы, - пояснил Артемьев. Напомним, в конце октября, сообщалось об утвержденном повышении тарифов ЖКХ во втором полугодии 2020 года. Так, в Москве они вырастут в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьера Медведева. В Санкт-Петербурге – на 3,8 процента. Самое большое повышение тарифов ожидает Чечню – 6,5 процента.
Поколению Y прогнозируют болезни и раннюю смерть
Поколение миллениалов, то есть тех, кто родился в 1981-1996 годах, теряет здоровье быстрее и имеет меньшую продолжительность жизни, чем предыдущее поколение, - утверждает ассоциация медицинских страховщиков США. Ее эксперты в своем докладе указывают, что это поколение раньше предыдущих начинает страдать от гипертонии, высокого уровня холестерина, депрессии, гиперактивности и последствий табакокурения. Уровень смертности среди этих людей на 40 процентов выше, чем у родившихся с 1965 по 1979 годы. Проблема человечества абсолютно в другом – в удлинившейся продолжительности жизни и в огромном количестве пожилых людей, которые будут жить, но уже не смогут работать, - считает телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева. Но сокращение жизни нам точно не грозит, - заверила она в эфире НСН.
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