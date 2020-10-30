Французская полиция после теракта в Ницце усилится 3,5 тысячами резервистов
Власти Франции после теракта в одной из церквей Ниццы призвали на службу в полицию более 3,5 тысяч жандармов из резерва.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, французский Совет обороны принял решение усилить бдительность и с понедельника призвать резервистов для обеспечения безопасности народа.
В четверг во французской Ницце мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам, выкрикивая исламские лозунги. Жертвами атаки стали три человека: при этом одним из погибших стал священник, а ещё одна из убитых была обезглавлена. Позже в Авиньоне мужчина с ножом был застрелен при попытке нападения на полицейских. Преступник также выкрикивал религиозные лозунги.
Также в четверг полиция Лиона задержала мужчину с ножом, в Сатрувилле был задержан ещё один подозреваемый в подготовке нападения на церковь. Всплеск насилия во Франции связывают с карикатурами на исламского пророка Мухаммеда, опубликованными в журнале Charlie Hebdo.
На территории Франции введён план противодействия терроризму Vigipirate. На улицах и в общественных местах увеличено количество полицейских и военных патрулей и усилены иные меры безопасности.
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