Французская полиция после теракта в Ницце усилится 3,5 тысячами резервистов

Власти Франции после теракта в одной из церквей Ниццы призвали на службу в полицию более 3,5 тысяч жандармов из резерва.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, французский Совет обороны принял решение усилить бдительность и с понедельника призвать резервистов для обеспечения безопасности народа.

В четверг во французской Ницце мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам, выкрикивая исламские лозунги. Жертвами атаки стали три человека: при этом одним из погибших стал священник, а ещё одна из убитых была обезглавлена. Позже в Авиньоне мужчина с ножом был застрелен при попытке нападения на полицейских. Преступник также выкрикивал религиозные лозунги.

Также в четверг полиция Лиона задержала мужчину с ножом, в Сатрувилле был задержан ещё один подозреваемый в подготовке нападения на церковь. Всплеск насилия во Франции связывают с карикатурами на исламского пророка Мухаммеда, опубликованными в журнале Charlie Hebdo.

На территории Франции введён план противодействия терроризму Vigipirate. На улицах и в общественных местах увеличено количество полицейских и военных патрулей и усилены иные меры безопасности.

