Французская компания построит геронтологический центр в Переделкине

Московские власти и французская компания Orpea Group подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает возведение в столичном районе Переделкино геронтологического центра мирового уровня на полторы сотни мест для пенсионеров и инвалидов.

Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Orpea Group Эммануэль Массон. По словам столичного градоначальника, сейчас в Москве работают около трех десятков домов престарелых. Однако, заметил он, крайне важно, чтобы к этой работе подключались и частные компании.

Собянин выразил надежду, что французская компания принесет с собой новые методы в области геронтологии, медицины и ухода за пожилыми людьми.

Градоначальник отметил, что средняя продолжительность жизни в Москве растет, а число горожан, перешагнувших 80-летний рубеж, приблизилось к полумиллиону.

