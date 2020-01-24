Французская компания построит геронтологический центр в Переделкине
Московские власти и французская компания Orpea Group подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает возведение в столичном районе Переделкино геронтологического центра мирового уровня на полторы сотни мест для пенсионеров и инвалидов.
Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Orpea Group Эммануэль Массон. По словам столичного градоначальника, сейчас в Москве работают около трех десятков домов престарелых. Однако, заметил он, крайне важно, чтобы к этой работе подключались и частные компании.
Собянин выразил надежду, что французская компания принесет с собой новые методы в области геронтологии, медицины и ухода за пожилыми людьми.
Градоначальник отметил, что средняя продолжительность жизни в Москве растет, а число горожан, перешагнувших 80-летний рубеж, приблизилось к полумиллиону.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Песков признался, что СМИ много не знают, как помиловали Ходорковского
- Один человек пострадал на кемеровском заводе из-за обрушившейся крыши
- В Ухани началось строительство госпиталя для заражённых коронавирусом
- Болгария собирается выслать российских дипломатов, заподозренных в шпионаже
- Мужчина в Крыму делал схроны боеприпасов в лесу