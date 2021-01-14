Франция введёт обязательный карантин для въезжающих из стран вне ЕС

Недельный карантин вводится с 18 января для всех прибывающих во Францию из стран за пределами Евросоюза. Об этом в ходе телеобращения сообщил премьер-министр государства Жан Кастекс.

По словам премьера, власти намерены усилить контроль на границах. В связи с этим приезжающие во Францию из стран вне ЕС обязаны перед вылетом сдать тест на коронавирус, а также сдать повторный тест по прилете в республику и пройти карантин.

По словам Кастекса, Франция вышла на плато по COVID-19, нагрузка на медицинские учреждения всё ещё высока, однако стабильна.

С начала пандемии коронавируса во Франции зарегистрировано 2,83 млн случаев заражения, 69 031 пациентов скончались.

