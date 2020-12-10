Франция введёт комендантский час с 15 декабря
Карантин на территории Франции с 15 декабря заменят комендантским часом. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр республики Жан Кастекс.
По словам премьера, в стране ещё не закончилась вторая волна пандемии COVID-19. Кастекс уточнил, что Франция находится на плато, и количество заражений в последние дни увеличивается. Однако власти планируют, что к 15 декабря число заражений не будет превышать 5 тысяч в сутки.
Кроме того, премьер-министр заявил о введении строгого комендантского часа. Он будет действовать с 20:00 до 6 часов утра, и в новогоднюю ночь не будет сделано никаких исключений.
Также Кастекс сообщил, что ранее предполагавшееся открытие культурных учреждений в стране отложат как минимум на три недели. Вместе с тем, с 15 декабря французам разрешат поездки по территории страны.
Карантин во Франции действует с конца октября. В ноябре власти республики ввели первые послабления, разрешив работу салонов красоты и парикмахерских, магазинов одежды и книжных. Остаются закрытыми заведения общепита, а также учреждения культуры.
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