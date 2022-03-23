Южная Корея отменит визы для россиян
Южная Корея вновь разрешит безвизовый въезд для россиян. Об этом говорится на сайте Генерального консульства республики во Владивостоке.
Отмечается, что ранее он уже действовал с 1 января 2014 года, но был приостановлен из-за пандемии COVID-19. Отмена виз для россиян начнется с 1 апреля 2022 года. Изменения также касаются жителей еще 46 стран.
Теперь российским туристам для въезда в Южную Корею необходимо будет оформлять выездные документы только по предварительной регистрации в системе К-ЕТА. При этом точная дата начала регистрации для россиян пока не определена. Отмечается, что информация появится позже на сайте системы.
Ранее Черногория на период с 1 апреля по 31 октября 2022 года изменила безвизовый режим для россиян, сократив возможную продолжительность их пребывания до 30 дней.
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