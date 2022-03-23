Южная Корея отменит визы для россиян

Теперь российским туристам для въезда в Южную Корею необходимо будет оформлять выездные документы только по предварительной регистрации в системе К-ЕТА. При этом точная дата начала регистрации для россиян пока не определена. Отмечается, что информация появится позже на сайте системы.

Ранее Черногория на период с 1 апреля по 31 октября 2022 года изменила безвизовый режим для россиян, сократив возможную продолжительность их пребывания до 30 дней.