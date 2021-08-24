Франция, Латинская Америка и Армения присоединились к премии «Экология - дело каждого»

16 стран принимают участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология - дело каждого», которая стартовала весной этого года. Об этом в ходе пресс-конференции на площадке Всероссийского детского центра «Орлёнок» сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

По ее словам, дети из разных стран и регионов России прислали уже порядка 3 тысяч работ.

«Только за минувшую неделю мы получили работы из Латинской Америки, Франции и Армении. У нас даже обрушился Вотсапп от сообщений на испанском и вопросов, которые задают дети. Тринадцатилетний мальчик Ариэль Ольгин Эспиноса из Мексики, например, спрашивал, может ли он участвовать в нескольких номинациях сразу. И, кстати, это один из самых часто задаваемых вопросов и у наших детей в России», - рассказала она.

Амбассадор премии в Латинской Америке Мигель де ла Круз Сальседо отметил, что ожидаются работы из Панамы, Эквадора, Колумбии, Боливии, Мексики, Венесуэлы, Кубы и Гватемалы и пригласил каждого желающего принять участие в объединяющем проекте.

Заявки на участие принимаются до 1 октября 2021 года, а итоги подведут 24 ноября в Москве. Победителей ждут ценные призы — смартфоны, гаджеты, сертификаты на реализацию экопроектов и семейные поездки на Черное море.

