МИД Британии лишил аккредитации дипломата из РФ

В МИД Британии отметили, что вызвали Келина «для встречи с высокопоставленным британским чиновником, чтобы отозвать аккредитацию».

При этом в министерстве заявили, что дальнейшие действия со стороны России будут восприняты как эскалация, и на них последует соответствующий ответ.

Ранее Келин заявил, что Москва и Вашингтон осуществляют предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

