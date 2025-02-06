МИД Британии лишил аккредитации дипломата из РФ
Министерство иностранных дел Великобритании лишило аккредитации российского дипломата, посла РФ в Лондоне Андрея Келина, сообщили в министерстве.
Там уточнили, что подобное решение было принято в ответ на высылку британского дипломата из России в ноябре 2024 года. Подобное решение Лондон назвал «безосновательным».
В МИД Британии отметили, что вызвали Келина «для встречи с высокопоставленным британским чиновником, чтобы отозвать аккредитацию».
При этом в министерстве заявили, что дальнейшие действия со стороны России будут восприняты как эскалация, и на них последует соответствующий ответ.
Ранее Келин заявил, что Москва и Вашингтон осуществляют предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru