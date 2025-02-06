МИД Британии лишил аккредитации дипломата из РФ

Министерство иностранных дел Великобритании лишило аккредитации российского дипломата, посла РФ в Лондоне Андрея Келина, сообщили в министерстве.

Там уточнили, что подобное решение было принято в ответ на высылку британского дипломата из России в ноябре 2024 года. Подобное решение Лондон назвал «безосновательным».

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В МИД Британии отметили, что вызвали Келина «для встречи с высокопоставленным британским чиновником, чтобы отозвать аккредитацию».

При этом в министерстве заявили, что дальнейшие действия со стороны России будут восприняты как эскалация, и на них последует соответствующий ответ.

Ранее Келин заявил, что Москва и Вашингтон осуществляют предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rus.rusemb.org.uk
ТЕГИ:ВеликобританияДипломатМИД РФ

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