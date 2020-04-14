Фракция «Справедливая Россия» отдаст свои зарплаты за апрель медикам

Фракция «Единой России» в Госдуме приняла решение перечислить зарплаты депутатов за апрель в фонд помощь медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.



Политик не уточнил сумму, однако ранее Миронов заявлял, что зарплата каждого депутата Госдумы составляет 350 тысяч рублей в месяц. В думской фракции «Справедливой России» состоят 22 депутата.