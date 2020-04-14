Фракция «Справедливая Россия» отдаст свои зарплаты за апрель медикам

Фракция «Единой России» в Госдуме приняла решение перечислить зарплаты депутатов за апрель в фонд помощь медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Политик не уточнил сумму, однако ранее Миронов заявлял, что зарплата каждого депутата Госдумы составляет 350 тысяч рублей в месяц. В думской фракции «Справедливой России» состоят 22 депутата.

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Миронов добавил, что еще на прошлой неделе в ходе заседания Совета Госдумы предлагал перечислить месячную зарплату депутатов медикам.

«Депутаты - члены Совета Думы меня поддержали, и мы сейчас определяемся, куда перечислять эти деньги, но фракция свое решение приняла», - подчеркнул лидер партии.

В конце прошлой недели перевести часть своих зарплат на помощь гражданам в условиях распространения коронавируса решили члены Центральной избирательной комиссии. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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