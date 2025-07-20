ФПК: Поезда, задержанные из-за ЧП в Ростовской области, вводят в график
Пассажирские поезда, задержанные в результате происшествия в Ростовской области, постепенно возвращаются к графику движения. Об этом сообщает «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочка РЖД) в своем Telegram-канале.
По данным ФПК, в настоящее время свыше 60 поездов сократили время отставания — теперь оно составляет от 30 минут до 7,5 часов.
Кроме того, в график уже введены 10 пассажирских поездов, а также более 60 составов прибыли на станции назначения.
Ранее РЖД сообщали, что в связи с происшествием на станции Лихая в Ростовской области 132 поезда следуют с задержками от 33 минут до 15 часов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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