Фото-мем с силовиком под портретом Путина автор продал за 2 млн рублей
Фотограф Дмитрий Марков продал свою работу, на которой человек в камуфляже и «балаклаве» сидит за столом под портретом президента России Владимира Путина, за 2 млн рублей на интернет-аукционе. Об этом фотограф сообщил в Facebook.
Фотограф начал продажу «единственного подписанного авторского отпечатка фотографии из ОВД Косино-Ухтомский» с 10 тыс. рублей. Завершить аукцион по всем правилам у автора не хватило терпения.
«Умные люди подсказывают что по правилам аукциона время должно продлеваться, но у меня уже сдали нервы. Работа продана Екатерине за 2 000 000 рублей» - написал Марков.
По словам фотографа, собранные средства частично будут переданы «ОВД-Инфо».
Работа Маркова стала в Сети мемом в дни несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального на фоне многочисленных задержаний участников протестов силовиками.
Напомним, 2 февраля несанкционированные акции состоялись в Санкт-Петербурге и Москве, по всей России - 23 и 31 января. Участники выступали за освобождение оппозиционера Алексея Навального. На февральских акциях многих участников задержали. Отметим, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». В результате Навального приговорили к отбыванию реального срока в колонии, где он пробудет, с учетом домашнего ареста, 2 года и 8 месяцев.
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