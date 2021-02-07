Фото-мем с силовиком под портретом Путина автор продал за 2 млн рублей

«Умные люди подсказывают что по правилам аукциона время должно продлеваться, но у меня уже сдали нервы. Работа продана Екатерине за 2 000 000 рублей» - написал Марков.

По словам фотографа, собранные средства частично будут переданы «ОВД-Инфо».

Работа Маркова стала в Сети мемом в дни несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального на фоне многочисленных задержаний участников протестов силовиками.

Напомним, 2 февраля несанкционированные акции состоялись в Санкт-Петербурге и Москве, по всей России - 23 и 31 января. Участники выступали за освобождение оппозиционера Алексея Навального. На февральских акциях многих участников задержали. Отметим, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». В результате Навального приговорили к отбыванию реального срока в колонии, где он пробудет, с учетом домашнего ареста, 2 года и 8 месяцев.

